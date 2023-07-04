Un repaso al segundo taller contributivo
El jueves 13 de abril de 2023 se celebró el segundo taller contributivo sobre el tema de los desarrollos por sector.
El taller se estructuraba en torno a dos secuencias compuestas por un tiempo de presentación y luego un tiempo colaborativo:
- Desarrollos en el caso del escenario sobre el terreno
- Desarrollos en el caso del escenario del túnel
Así, tras las presentaciones de Olivier MAHIEU y Xavier SANCHEZ, gestores de proyectos de tranvías, los sesenta participantes completaron los materiales de contribución creados para cada escenario:
- Un mapa de las estaciones para indicar sus observaciones, preguntas, ideas o puntos de interés respecto a las estaciones (ubicación, número, etc.)
- Un friso de desarrollo para registrar sus opiniones y observaciones sobre los tramos presentados, en el caso del escenario de superficie y sobre los desarrollos alrededor de las emergencias, para el escenario del túnel.
Durante este taller, las contribuciones fueron muy ricas y detalladas.
Las actas con los materiales terminados y el material de presentación distribuido durante la reunión se publicarán pronto en esta página web.