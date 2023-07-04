¡No te pierdas el lanzamiento de la consulta!

¿Cuál es el propósito de una consulta?

La consulta se organiza para permitir la participación del público implicado con el fin de mejorar la toma de decisiones futuras. Así, debería permitir que los participantes estén informados, compartan sus preguntas y opiniones, y aporten sus aportaciones.

En el centro de esta consulta, los dos escenarios presentados por el líder del proyecto (el escenario de referencia del "túnel" y el escenario alternativo "sobre tierra") serán objeto de intercambios y debates. De forma más amplia, la consulta permitirá abordar diversos temas, como la idoneidad del proyecto, los desarrollos necesarios para acomodar el tranvía, su contribución al desarrollo del territorio y la descarbonización de la movilidad, etc.

¡Tu opinión cuenta! Todas las opiniones expresadas influirán efectivamente en la evaluación realizada al final de la consulta.

¡Los equipos de Île-de-France Mobilités os esperan en gran número para la consulta sobre la ampliación del tranvía T10!