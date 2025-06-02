Ampliación del tranvía T10: ¡nos vemos en la reunión pública del 18 de junio de 2025!

Desde febrero de 2023, muchos de vosotros habéis seguido y participado en las distintas fases de la consulta sobre el proyecto de ampliación del tranvía T10. En primer lugar, durante la consulta preliminar, al final de la cual se decidió continuar el proyecto según un escenario de ampliación del túnel.

La consulta continua permitió, en particular durante dos ciclos de talleres, integrar vuestro diagnóstico de campo, vuestro feedback y vuestras propuestas, con el objetivo de enriquecer los estudios técnicos de los diferentes escenarios. Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités ha profundizado en ciertas soluciones alternativas, como se había comprometido a hacer al final de la consulta preliminar.

Île-de-France Mobilités está organizando una reunión pública el miércoles 18 de junio de 2025, un nuevo paso importante en esta consulta en curso. El objetivo de esta reunión es compartir con vosotros los últimos escenarios en estudio y el análisis de soluciones alternativas. Esta reunión también será una oportunidad para hacer tus preguntas y compartir tus observaciones.

El diálogo continuará conduciendo a un escenario consolidado, que se presentará en la investigación pública prevista para 2026.

📍 Nos vemos el miércoles 18 de junio de 2025 en Clamart de 19:00 a 21:30 (Salle Hunebelle, Pl. Jules Hunebelle, 92140 Clamart).