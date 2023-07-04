Un repaso al primer taller de contribución
Publicado el
El jueves 6 de abril de 2023 se celebró el primer taller colaborativo en torno a la cuestión: "El tranvía: ¿superficie o túnel?"
Unos 70 participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar durante dos secuencias colaborativas:
- Las condiciones para la integración del tranvía en el territorio
- Necesidades de movilidad en el territorio
Para ello, tras una presentación del tema por Olivier MAHIEU y Xavier SANCHEZ, gestores de proyectos de tranvías, los participantes disponían de mapas colaborativos para completar con sus preguntas y observaciones según cada escenario.
Secuencia 1 – "Tu visión de la integración en el territorio" a través del prisma de los siguientes criterios:
- Terreno
- Obra
- Características urbanas
- Movilidad blanda e intermodalidad
- Entorno natural
Secuencia 2 – "Tu visión de la oferta de movilidad" a través del prisma de los siguientes criterios:
- Coexistencia con otros modos
- Tiempo de viaje fiable
- Servicio
- Tiempos de viaje y conexiones
- Experiencia del viajero
Al final del taller, los materiales colaborativos se colgaron en las paredes de la sala, para que los participantes pudieran descubrir las contribuciones de los otros grupos y añadir más si era necesario.
Os agradecemos la riqueza de las contribuciones realizadas durante este taller.
Las actas con los mapas completados y los materiales de presentación distribuidos durante la reunión se publicarán pronto en esta página web.