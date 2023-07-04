Un repaso al primer taller de contribución

El jueves 6 de abril de 2023 se celebró el primer taller colaborativo en torno a la cuestión: "El tranvía: ¿superficie o túnel?"

Unos 70 participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar durante dos secuencias colaborativas:

Las condiciones para la integración del tranvía en el territorio

Necesidades de movilidad en el territorio

Para ello, tras una presentación del tema por Olivier MAHIEU y Xavier SANCHEZ, gestores de proyectos de tranvías, los participantes disponían de mapas colaborativos para completar con sus preguntas y observaciones según cada escenario.