Un repaso al primer taller de contribución

Publicado el

El jueves 6 de abril de 2023 se celebró el primer taller colaborativo en torno a la cuestión: "El tranvía: ¿superficie o túnel?"

Unos 70 participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar durante dos secuencias colaborativas:

  • Las condiciones para la integración del tranvía en el territorio
  • Necesidades de movilidad en el territorio

Para ello, tras una presentación del tema por Olivier MAHIEU y Xavier SANCHEZ, gestores de proyectos de tranvías, los participantes disponían de mapas colaborativos para completar con sus preguntas y observaciones según cada escenario.

Secuencia 1 – "Tu visión de la integración en el territorio" a través del prisma de los siguientes criterios:

  • Terreno
  • Obra
  • Características urbanas
  • Movilidad blanda e intermodalidad
  • Entorno natural

Secuencia 2 – "Tu visión de la oferta de movilidad" a través del prisma de los siguientes criterios:

  • Coexistencia con otros modos
  • Tiempo de viaje fiable
  • Servicio
  • Tiempos de viaje y conexiones
  • Experiencia del viajero

Al final del taller, los materiales colaborativos se colgaron en las paredes de la sala, para que los participantes pudieran descubrir las contribuciones de los otros grupos y añadir más si era necesario.

Os agradecemos la riqueza de las contribuciones realizadas durante este taller.
Las actas con los mapas completados y los materiales de presentación distribuidos durante la reunión se publicarán pronto en esta página web.