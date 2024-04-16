Un repaso a los talleres por sector
Los días 20, 27 y 30 de marzo de 2024 se organizaron tres talleres en Clamart en cada uno de los sectores de la extensión del tranvía T10: la estación, el centro de la ciudad y el barrio Jardin Parisien.
El objetivo de estos talleres era establecer un inventario compartido de la situación identificando juntos los usos y prácticas específicos de tus barrios.
Los talleres se estructuraron en torno a dos secuencias: una exploración en el campo y seguida de trabajo colaborativo en el aula.
Estas reuniones despertaron gran entusiasmo y pusieron de relieve varios puntos esenciales para la continuación del proyecto y los estudios.
Estos talleres reunieron a más de 90 participantes en total. ¡Gracias por tu participación! Sus contribuciones permitirán enriquecer futuros estudios y perfeccionar las condiciones para la integración del proyecto en el territorio, sector por sector.
Debido a la movilización generada por estos talleres, algunas personas en la lista de espera no pudieron participar. Los materiales de contribución distribuidos a los participantes se les enviaron para que todos pudieran enviar sus observaciones a Île-de-France Mobilités.
Las actas de las discusiones se publicarán pronto en esta página web.