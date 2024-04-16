Un repaso a los talleres por sector

Los días 20, 27 y 30 de marzo de 2024 se organizaron tres talleres en Clamart en cada uno de los sectores de la extensión del tranvía T10: la estación, el centro de la ciudad y el barrio Jardin Parisien.

El objetivo de estos talleres era establecer un inventario compartido de la situación identificando juntos los usos y prácticas específicos de tus barrios.

Los talleres se estructuraron en torno a dos secuencias: una exploración en el campo y seguida de trabajo colaborativo en el aula.