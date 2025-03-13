Un repaso a los talleres por sector

A principios de febrero de 2025, muchos de vosotros participasteis en los talleres sectoriales organizados por Île-de-France Mobilités como parte de la consulta en curso sobre el proyecto de ampliación del tranvía T10

3 talleres presenciales:

· miércoles 5 de febrero para el sector del centro de Clamart

· Miércoles, 12 de febrero para el sector Jardin Parisien

· Jueves 13 de febrero para el sector de la estación Clamart

3 talleres remotos (para personas en lista de espera):

· miércoles 27 de febrero para el sector del centro de Clamart

· Miércoles 28 de febrero para el sector Jardin Parisien

· Jueves 04 de marzo para el sector de la estación Clamart

Estos talleres permitieron a cada sector presentar el progreso de los estudios preliminares, así como los diferentes escenarios previstos para la implementación de las estructuras. Las conversaciones permitieron un diálogo profundo con el equipo de proyecto para la ampliación del tranvía T10.

Para consultar los informes y materiales de presentación de los talleres, ¡haz clic aquí!