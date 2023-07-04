Un repaso a las primeras reuniones locales
Más de 300 personas ya han tenido la oportunidad de conocer a los equipos Île-de-France Mobilités en las gradas locales de Clamart y Châtenay-Malabry durante las dos últimas semanas. Fue una oportunidad para presentar el proyecto, responder a las diversas preguntas e intercambiar con los habitantes del territorio.
Otros eventos están programados para los próximos días:
- 14 de marzo de 2023 de 18:00 a 20:00 en el barrio Jardin Parisien de Clamart
- 17 de marzo de 2023 de 9 a 11 a.m. en el mercado Plessis-Robinson
- 2 de marzo de 2023 de 11:00 a 13:00 en el Hospital Béclère de Clamart
