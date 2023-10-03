Ampliación del tranvía T10: ¡nos vemos en la reunión pública del 17 de octubre de 2023!
Publicado el
Del 27 de febrero al 24 de abril de 2023, muchos de vosotros participaron en la consulta preliminar sobre la ampliación del tranvía T10. Esto permitió múltiples intercambios y contribuciones que fueron numerosos, ricos y fundamentados.
La consulta sobre la extensión del T10 fue...
- 12 reuniones organizadas en Clamart, Châtenay-Malabry y Plessis-Robinson
- Más de 1200 participantes en las reuniones
- Más de 15.000 visitas al sitio web
- Más de 3400 contribuciones escritas
- 21 cuadernos de actores
¡Nos vemos en la reunión pública del 17 de octubre de 2023! Será una oportunidad para presentar los resultados de esta consulta, las decisiones tomadas al final de la misma y los compromisos de Île-de-France Mobilités para la continuación del proyecto.
¿Cuándo?
Martes, 17 de octubre de 2023
19:00 – 21:30
¿Dónde?
Place Jules Hunebelle
92 140 Clamart