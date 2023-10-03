Ampliación del tranvía T10: ¡nos vemos en la reunión pública del 17 de octubre de 2023!

¡Nos vemos en la reunión pública del 17 de octubre de 2023! Será una oportunidad para presentar los resultados de esta consulta, las decisiones tomadas al final de la misma y los compromisos de Île-de-France Mobilités para la continuación del proyecto.

¿Cuándo?

Martes, 17 de octubre de 2023

19:00 – 21:30

¿Dónde?

Place Jules Hunebelle

92 140 Clamart