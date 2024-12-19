En 2025, se continuaron los estudios preliminares y la consulta

La consulta preliminar realizada entre el 27 de febrero y el 24 de abril de 2023, en la que participaron muchos de vosotros, permitió mantener el principio de una ampliación del túnel del tranvía T10.

La fase preliminar de estudio , iniciada en la primavera de 2024, tiene como objetivo perfeccionar los diferentes escenarios para esta ampliación del túnel:

La primera parte de esta fase de estudios, que actualmente se está realizando, permite perfeccionar el(los) escenario(s) más favorable(s) mediante un análisis comparativo y multicriterio.

La segunda parte consistirá en un análisis en profundidad del(los) escenario(s) identificado(s) como los más favorables: diseño y condiciones para la construcción de las estructuras, métodos detallados para insertar las emergencias en superficie, principios de fases y organización de los sitios, etc.

Al final de los estudios preliminares, se puede presentar un escenario consolidado y un estudio de impacto como parte de una investigación pública para recopilar las observaciones de todas las partes interesadas.

Como parte de la consulta en curso, Île-de-France Mobilités desea compartir con vosotros el progreso de los estudios preliminares. Tras un primer año marcado por el informe provisional del garante, la consulta continuará a partir de principios de 2025. En enero, el boletín nº 4 distribuido y puesto en línea te proporcionará información sobre un nuevo ciclo de reuniones para compartir los resultados de los estudios y recoger tus impresiones sobre las soluciones de integración elegidas.

