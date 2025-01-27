Se cierran las inscripciones para los talleres de febrero de 2025

En 2024, un ciclo de talleres realizados con la gente de Clamar condujo al desarrollo conjunto de un diagnóstico por sector. Este requisito esencial para el lanzamiento de los estudios permitió abordar de forma detallada y precisa los puntos de atención y particularidades de tus barrios. Estos datos son material valioso para el equipo del proyecto y la oficina de diseño, que están presentes en estas reuniones. Los estudios en curso permiten abordar concretamente las diversas lecciones aprendidas en estos talleres, incluyendo la mejora de la conexión en la estación de Clamart, la búsqueda del mejor servicio posible a la ciudad y la optimización de la inserción de estructuras en superficie.

Île-de-France Mobilités está organizando un nuevo ciclo de talleres en febrero de 2025 para presentar el progreso de los estudios en relación con los resultados del análisis comparativo de los diferentes escenarios para la instalación e inserción de las estructuras.

Debido a la fuerte movilización generada por este ciclo de talleres, las inscripciones están ahora cerradas. Île-de-France Mobilités se compromete a permitir la participación de un número máximo de personas dentro del límite de capacidad de las habitaciones disponibles.