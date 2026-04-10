Aspectos destacados del proyecto y la consulta en 2026 - principios de 2027

Île-de-France Mobilités está finalizando los estudios preliminares para la ampliación del tranvía T10 entre las estaciones Jardin Parisien y Gare de Clamart. Varios hitos clave se avecinan en el horizonte para los próximos meses y hasta principios de 2027.

Junio de 2026: presentación del proyecto seleccionado al público

Al finalizar los estudios preliminares, el proyecto seleccionado para la investigación pública será presentado al público en una reunión informativa pública en Clamart. Se llevarán a cabo intercambios específicos con los propietarios correspondientes. La reunión pública permitirá compartir las características del proyecto y los principios de organización del sitio, que se perfeccionarán en las fases posteriores del estudio.

Verano 2026: deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités sobre el expediente de investigación pública

El expediente de la investigación pública, que contiene el estudio de impacto del proyecto, será presentado este verano al consejo de administración de Île-de-France Mobilités para su aprobación. Posteriormente, será enviado a la prefectura para su examen.

Otoño 2026 – principios de 2027: examen del expediente por parte de los servicios estatales e investigación pública

El expediente de la investigación pública será examinado por las autoridades competentes (Autoridad Ambiental y Secretaría General de Inversión) antes de la investigación pública antes de obtener la declaración de utilidad pública, que se espera que comience a principios de 2027. Esto permitirá que el público esté informado y se exprese sobre el proyecto. Al finalizar la investigación pública, la comisión emitirá una opinión que permitirá al prefecto expresar su opinión sobre la utilidad pública del proyecto.

La información sobre los próximos horarios de diálogo se publicará pronto en la página web.