Tranvía T10: la afluencia de pasajeros supera las expectativas

Dos años después de la puesta en marcha de la línea, el tranvía T10 que une Antony (Croix de Berny) con Clamart (Jardin Parisien) en 20 minutos muestra datos de pasajeros superiores a los esperados. Este éxito da testimonio del servicio que la línea ofrece a los habitantes y usuarios del sur de los Hauts-de-Seine.

La cifra de pasajeros para la primera mitad de 2025 en el tranvía T10 es la siguiente:

Casi 30.000 pasajeros de media al día entre semana

Más de 23.000 pasajeros el sábado y 16.000 el domingo de media

y La parada más concurrida : La Croix de Berny, con 8.000 pasajeros que suben todos los días (en ambas direcciones) entre semana

Para apoyar esta dinámica, completar la red y satisfacer las necesidades de viaje hacia la futura línea 15 del metro, Île-de-France Mobilités está estudiando las condiciones para llevar a cabo una ampliación de la T10 hasta la estación Clamart.