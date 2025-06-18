¡Las actas de la reunión pública están disponibles!

El miércoles 18 de junio de 2025, Île-de-France Mobilités vino a recibirle. El equipo del proyecto ha presentado los estudios de las alternativas así como las modalidades para la inserción de la solución de túnel seleccionadas hasta la fecha.

Ya están disponibles las actas de esta reunión pública, así como los estudios sobre alternativas a autobuses y tranvías tanto en superficie como en subsuelo.