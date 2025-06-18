Tranvía

AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart

¡Las actas de la reunión pública están disponibles!

Publicado el

El miércoles 18 de junio de 2025, Île-de-France Mobilités vino a recibirle. El equipo del proyecto ha presentado los estudios de las alternativas así como las modalidades para la inserción de la solución de túnel seleccionadas hasta la fecha.

Ya están disponibles las actas de esta reunión pública, así como los estudios sobre alternativas a autobuses y tranvías tanto en superficie como en subsuelo.

Document IMG

Acta - Reunión Pública

18 juin 2025

Document IMG

Estudios y soluciones alternativas para el modo tranvía

Juin 2025

Document IMG

Estudios, soluciones alternativas, modo bus

Juin 2025