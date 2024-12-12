Consulta continua: ¡consulta el primer informe intermedio!

¡El primer informe provisional de la consulta en curso está en línea! Esto está escrito por Sylvie Haudebourg, garante de la consulta continua nombrada por la Comisión Nacional de Debate Público.

Seguimiento de los compromisos del responsable del proyecto, métodos de consulta y diálogo establecidos, contenido de los intercambios con el público y temas principales tratados... El informe revisa la secuencia de asociaciones públicas llevadas a cabo entre el otoño de 2023 y la primavera de 2024 y presenta la opinión del garante sobre el progreso de la consulta.

Por tanto, la consulta en curso será objeto de un informe provisional por parte del garante cada año, hasta la organización de la investigación pública, la siguiente fase de participación pública.