El balance y los compromisos

Al final de la consulta preliminar, los garantes de la Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP) elaboraron un informe y formularon solicitudes y recomendaciones para la atención de Île-de-France Mobilités. Como parte de la respuesta del propietario del proyecto a la evaluación de los garantes, Île-de-France Mobilités asumió los siguientes compromisos para la continuación de la consulta:

continuar el proyecto de ampliación del túnel buscando todas las optimizaciones posibles respecto a las variantes propuestas durante la consulta;

examinar y evaluar, como parte de los estudios posteriores, las nuevas alternativas propuestas por los participantes durante la consulta respecto a los problemas identificados.

Estos son los compromisos que se presentaron y aprobaron en la sesión plenaria del CNDP el 6 de septiembre de 2023.

Para saber más, puedes leer a continuación los resultados de la consulta y la respuesta del propietario del proyecto.