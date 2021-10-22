Reunión Pública de Apertura

7 de marzo de 2023

19:00-21:30

Salle Hunebelle, lugar Jules Hunebelle 92140 Clamart

Participación gratuita

El propósito de la reunión pública de apertura es presentar el proyecto y las modalidades de la consulta, así como el papel de los garantes, y fomentar los intercambios iniciales con el público.

Debate vespertino: "La oportunidad del proyecto en un territorio en desarrollo",

22 de marzo de 2023

19:00-21:30

Salle Hunebelle, lugar Jules Hunebelle 92140 Clamart

Al registrarse a través del formulario siguiente

El debate nocturno ofrecerá una oportunidad para debatir la dinámica del desarrollo del territorio, la solución propuesta del tranvía y su respuesta a las necesidades de movilidad del futuro. Permitirá que diferentes actores realicen su análisis y crucen puntos de vista.

Noche de descifrado: "Mejor comprensión y cuestionamiento de los efectos del proyecto en la fase de construcción".

29 de marzo de 2023

19:00-21:30

Salle Hunebelle, lugar Jules Hunebelle 92140 Clamart

Al registrarse a través del formulario siguiente

Número limitado de plazas

Esta velada ofrecerá a quienes deseen profundizar en su conocimiento del proyecto desde un punto de vista técnico y su integración en el territorio, y se enriquecerá con la presentación de expertos.