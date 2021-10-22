La agenda
Del 27 de febrero al 24 de abril, participa en 6 reuniones públicas
Reunión Pública de Apertura
- 7 de marzo de 2023
- 19:00-21:30
- Salle Hunebelle, lugar Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Participación gratuita
El propósito de la reunión pública de apertura es presentar el proyecto y las modalidades de la consulta, así como el papel de los garantes, y fomentar los intercambios iniciales con el público.
Debate vespertino: "La oportunidad del proyecto en un territorio en desarrollo",
- 22 de marzo de 2023
- 19:00-21:30
- Salle Hunebelle, lugar Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Al registrarse a través del formulario siguiente
El debate nocturno ofrecerá una oportunidad para debatir la dinámica del desarrollo del territorio, la solución propuesta del tranvía y su respuesta a las necesidades de movilidad del futuro. Permitirá que diferentes actores realicen su análisis y crucen puntos de vista.
Noche de descifrado: "Mejor comprensión y cuestionamiento de los efectos del proyecto en la fase de construcción".
- 29 de marzo de 2023
- 19:00-21:30
- Salle Hunebelle, lugar Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Al registrarse a través del formulario siguiente
- Número limitado de plazas
Esta velada ofrecerá a quienes deseen profundizar en su conocimiento del proyecto desde un punto de vista técnico y su integración en el territorio, y se enriquecerá con la presentación de expertos.
Taller Contributivo #1: El tranvía: ¿superficie o túnel?
- 6 de abril de 2023
- 18:00-20:00
- Maison des Associations (Salle Albert Camus), 13 BIS rue de Bièvres, 92 140 Clamart
- Al registrarse a través del formulario siguiente
- Número limitado de plazas
Este taller ofrecerá la oportunidad de abordar los dos escenarios presentados para consulta de manera colegiada y detallada.
Taller Contributivo #2: Desarrollos por sector
- 13 de abril de 2023
- 18:00-20:00
- Maison des Associations (Salle Albert Camus), 13 BIS rue de Bièvres, 92 140 Clamart
- Al registrarse a través del formulario siguiente
- Número limitado de plazas
Este taller permitirá abordar de manera colegiada y precisa los ajustes inducidos por cada escenario y sector. Por ejemplo: la ruta del tranvía, la ubicación de las estaciones, las soluciones de interconexión, la disposición de los alrededores, etc.
Reunión de clausura
- 20 de abril de 2023
- 19:00-21:30
- Salle Hunebelle, lugar Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Participación gratuita
El propósito de la reunión pública de clausura es elaborar una evaluación inicial de las contribuciones, compartir las lecciones aprendidas de la consulta preliminar y debatir los próximos pasos para la continuación de la consulta.
Únete
Para garantizar intercambios de calidad, el número de participantes está limitado para reuniones con registro. Agradecemos que nos informes si un impedimento ya no te permite participar en la reunión, para que el mayor número posible de personas participe.
Correo: [email protected]
Actualmente no hay eventos abiertos para reserva.
Del 27 de febrero al 20 de marzo, habla con los equipos durante las reuniones locales
- Estación Clamart: 27 de febrero de 2023 (8:30-10:00)
- Trosy Market, Clamart: 4 de marzo de 2023 (de 9 a 11 a.m.)
- Centro de Châtenay-Malabray: 11 de marzo de 2023 (9:00-11:00)
- Distrito Jardin Parisien, Clamart: 14 de marzo de 2023 (de 18:00 a 20:00)
- Plessis-Robinson Market: 17 de marzo de 2023 (de 9 a 11 a.m.)
- Hospital Béclére, Clamart: 20 de marzo de 2023 (de 11 a 13 h)