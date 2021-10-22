Actores y financiación
Lidera los estudios para la ampliación de la T10
El propietario del proyecto del tranvía T10, Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités es la autoridad organizadora de la movilidad en Île-de-France. Como principal actor dentro de la red, organiza, decide, invierte e innova para mejorar la movilidad y el servicio que se presta a los pasajeros, promoviendo la visión de todo el transporte en la región de Île-de-France (tren, RER, metro, tranvía y autobús). Como propietaria del proyecto, Île-de-France Mobilités lidera los estudios para la ampliación del tranvía T10 y lidera la consulta.
Están asociados al proyecto
- Los establecimientos públicos Vallée Sud Grand Paris y Grand Paris Seine Ouest
- Todos los municipios implicados en el proyecto: Clamart, Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry, Antony, Issy-les-Moulineaux, Vanves y Malakoff.
Cofinancian el proyecto hasta los estudios preliminares
Permitirán la redacción del "diagrama esquemático", el documento de referencia que presenta el programa funcional del proyecto y todas sus características con vistas a la investigación pública. La cofinanciación se realiza mediante un acuerdo de financiación.
El Estado
La modernización del transporte cotidiano es una prioridad importante para el Estado.
Al comprometerse con proyectos de transporte público (modernización del RER, ampliación de líneas de metro, creación o ampliación de tranvías y líneas de autobús en carriles dedicados), el Estado persigue sus objetivos: hacer la red de transporte más eficiente, integrarla en la dinámica de los territorios y satisfacer mejor las necesidades diarias de los residentes de Île-de-France.
La región de Île-de-France
Como desafío del dinamismo económico y la calidad de vida, la región de Île-de-France ha hecho del transporte diario una de sus prioridades. Para hacer realidad la revolución del transporte en beneficio de los residentes de Île-de-France, la Región está cofinanciando proyectos ambiciosos para crear una red interconectada y eficiente. Su objetivo: llevar a cabo los proyectos que los usuarios esperan y que son esenciales para el desarrollo de Île-de-France.
El Departamento de Hauts-de-Seine
Al facilitar los desplazamientos dentro de su territorio y desarrollar infraestructuras que contribuyan al desarrollo económico y a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, el Departamento de Hauts-de-Seine está cumpliendo su compromiso con la movilidad.