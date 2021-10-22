Actores y financiación

Permitirán la redacción del "diagrama esquemático", el documento de referencia que presenta el programa funcional del proyecto y todas sus características con vistas a la investigación pública. La cofinanciación se realiza mediante un acuerdo de financiación.

El Estado

La modernización del transporte cotidiano es una prioridad importante para el Estado.

Al comprometerse con proyectos de transporte público (modernización del RER, ampliación de líneas de metro, creación o ampliación de tranvías y líneas de autobús en carriles dedicados), el Estado persigue sus objetivos: hacer la red de transporte más eficiente, integrarla en la dinámica de los territorios y satisfacer mejor las necesidades diarias de los residentes de Île-de-France.

