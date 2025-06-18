Tranvía

AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart

Consulta en curso (2023-2025)

Actualizado el

Reunión Pública junio 2025

Apoyo a la reunión pública del 18 de junio de 2025

Acta - Reunión Pública

18 juin 2025

Estudios, soluciones alternativas, modo bus

Juin 2025

Estudios y soluciones alternativas para el modo tranvía

Juin 2025

Talleres de primavera 2024

Informe del taller en el distrito de Jardin Parisien - 30 de marzo de 2024

Informe del Taller del Sector del Centro - 27 de marzo de 2024

Informe del taller en el sector de la estación - 20 de marzo de 2024

Talleres de primavera 2025

Actas del Taller del Sector del Centro - 5 de febrero de 2025

Apoyo al taller sectorial del centro - 5 de febrero de 2025

Informe del taller en el sector Jardin Parisien - 12 de febrero de 2025

Apoyo al taller del sector Jardin Parisien - 12 de febrero de 2025

Informe del taller en el sector de la estación Clamart - 12 de febrero de 2025

Apoyo al taller en el sector de la estación Clamart - 12 de febrero de 2025

Audiciones de actores

Resumen de las audiencias con las partes interesadas

Los informes anuales del avalador

Informe provisional de la consulta continua (octubre 2023 - septiembre 2024)

Informe provisional de la consulta en curso (octubre 2024 - septiembre 2025)