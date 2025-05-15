Tranvía

AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart

Consulta preliminar (marzo-mayo 2023)

Actualizado el

Los resultados de la consulta

PDF

Evaluación de la consulta previa del CNDP

PDF

Apéndice - Opiniones de la consulta

PDF

Respuesta del propietario del proyecto a la evaluación de los garantes de la consulta previa

Acta de las reuniones

PDF

Apoyo a la reunión pública inaugural

PDF

Acta de la reunión pública de apertura

PDF

Apoyo al debate vespertino

PDF

Informe del debate vespertino

PDF

Apoyo para la noche de descifrar

PDF

Informe de la noche de descifrado

PDF

Soporte de taller n°1

PDF

Informe del taller nº 1

PDF

Soporte al taller n°2

PDF

Informe del taller nº 2

PDF

Cierre del apoyo a reuniones públicas

PDF

Acta de clausura de la reunión pública

PDF

Apoyo a la reunión pública: Al final de la consulta preliminar: Evaluación, decisiones y compromisos

PDF

Acta de la reunión pública: Al final de la consulta preliminar: Evaluación, decisiones y compromisos

Los cuadernos de los actores

PDF

Descarga el cuaderno del actor

PDF

Cuaderno del actor Ciudad de Clamart

PDF

Vallée Sud Mobilités stakeholder notebook

PDF

Hábitat del Cahier d'actor Vallée Sud

PDF

Cahier d'actor Vallée Sud - Grand Paris

PDF

Cuaderno de stakeholders Vallée Sud Développement

PDF

Cuaderno de interesados Vallée Sud Aménagement

PDF

Cahier d'actor Association Châtenay Patrimoine Environnement

PDF

Cuaderno del Actor del Hospital Béclère

PDF

Cuaderno del actor Citizen Clamart - Contribución de cargos electos

PDF

Cuaderno de Actores de SGP

PDF

Cuaderno del actor Viviendo en Clamart

PDF

acteur_ Cuaderno de Pierre PELTIER

PDF

Cuaderno de actor Sud_Environnement

PDF

Cuaderno del actor: Déraailleurs de Clamart

PDF

Cuaderno del actor de AUT Clamart

PDF

Cahier d'acteurs Collectif Touche pas à ma ville de Clamart

PDF

Pierre Toulouse Conseil Actor's Notebook

PDF

Cuaderno del actor Nathalie Launay Génération.S Plessis Robinson

PDF

Cuaderno del Actor de AUT - FNAUT Île-de-France

PDF

Cuaderno del actor y contribución J. BASCHET

PDF

Cuaderno del actor astico Stéphane

Las deliberaciones

PDF

Deliberación Châtenay-Malabry

PDF

Deliberación de Malakoff

Estudios técnicos y hojas de iluminación

PDF

Estudios geotécnicos en la etapa DOCP

PDF

Hoja de iluminación sobre la huella de carbono

El expediente de consulta y el DOCP

PDF

Carpeta de Objetivos y Características Principales

PDF

Resumen y presentación resumida del proyecto

PDF

IDFM, el líder del proyecto

PDF

Consulta

PDF

Gobernanza del proyecto

PDF

¿Por qué conectar el Plateau de Clamart con la nueva línea 15 del metro?

PDF

El proyecto de ampliación

PDF

Alternativas

PDF

Anexos