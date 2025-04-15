¿Cómo se realizarán las adquisiciones de tierras?

Las adquisiciones de terrenos identificadas en el marco del proyecto no se han detenido en esta fase. Dependen de la ubicación de las estructuras, las técnicas constructivas y la organización del trabajo, que se especificarán en el resto de los estudios. El proyecto tendrá que pasar por varias etapas importantes antes del inicio de cualquier adquisición de terrenos, incluida la investigación pública antes de obtener la declaración de utilidad pública. Como candidatura, la investigación pública está prevista en esta fase en la segunda mitad de 2026.