¿Por qué es necesaria una estación trasera en la terminal de la Gare de Clamart?

En primer lugar, se recuerda que este escenario no es en esta fase el preferido por Île-de-France Mobilités debido a sus impactos en tierras.

En esta fase de los estudios, se propone una estación trasera, que es la solución más robusta para garantizar un funcionamiento fluido del T10 extendido, cuya frecuencia aumentará en comparación con el T10 actual. Esta configuración permite aparcar y devolver los tranvías sin interferir con la llegada o salida de los trenes. Cabe señalar que el otro terminal de la T10 en Croix-de-Berny está configurado como una anteestación, lo que exporta restricciones operativas adicionales al terminal en la estación Clamart.

Posteriormente se planifican estudios adicionales para confirmar el escenario que se seleccionará en la terminal y especificar sus características. Aunque se han identificado impactos en terrenos privados construidos en relación con la creación de una estación trasera en el escenario 2 (ruta T10 en el eje Boulevard des Frères Vigouroux), este escenario no es el preferido hasta la fecha por Île-de-France Mobilités debido a sus impactos en terrenos.