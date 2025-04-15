¿Cómo se tienen en cuenta las carreras en el sector?

En esta fase de los estudios, se ha tomado como hipótesis prudencial estudiar rutas que eviten las interfaces con las canteras en la medida de lo posible (lo que en la práctica requiere evitarlas a distancia).

Durante el curso de los estudios, dependiendo de la elección de la ubicación de la planta y de los resultados de la campaña de investigación geotécnica, se podrá ajustar la ruta y, si es necesario, el proyecto incluirá el tratamiento de ciertas canteras (por ejemplo, rellenándolas). Estos tratamientos se llevarán a cabo cumpliendo con las normas y normas del arte para garantizar que el trabajo se realice de forma segura.