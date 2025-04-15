¿Cómo vais a tener en cuenta el tráfico en el distrito y aseguraros de que se mantengan los autobuses y el tráfico por carretera?

¿Podrán circular autobuses y coches durante las obras? Controlar el impacto en el tráfico es un tema importante en las estaciones y terminales. Los impactos se especificarán en el resto de los estudios: dependerán de los derechos de paso necesarios para llevar a cabo el trabajo según el escenario elegido (entre los propuestos para consulta). Se tomarán medidas para limitar al máximo posible el impacto sobre el tráfico (autobuses, coches, bicicletas, peatones, etc.) durante las obras.