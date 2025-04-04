¿Cómo se utilizarán los vehículos pesados para realizar el trabajo?

La obra generará la circulación de vehículos pesados que abastecerán el lugar y evacuarán el suelo excavado para la construcción de las estructuras (túnel, estaciones, estructuras auxiliares). El plan de tráfico de vehículos pesados y la logística del emplazamiento se especificarán en las siguientes fases de los estudios, en función del escenario de ampliación elegido. Uno de los retos será limitar las molestias asociadas a este tráfico para los residentes locales