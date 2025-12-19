¿Cómo se llevan a cabo los recuentos y las previsiones de pasajeros en el tranvía T10?

Existen varias fuentes de datos para estimar y monitorizar el número de visitantes al T10:

Validación de los billetes de transporte al subir al tranvía (por naturaleza, estos datos subestiman el uso de la línea: fenómeno de fraude, no validación o fallo de equipo)

Conteos de embarque y desembarco de pasajeros realizados de forma ad hoc y en un día determinado (campaña realizada en abril de 2025)

Encuestas de origen y destino realizadas de forma ad hoc (campaña realizada en abril de 2025)

Datos automáticos de conteo de puertas (estos datos están en proceso de certificación y aún no están calificados)

Los datos abiertos incluyen los datos de validación electrónica de tickets. Solo tienen en cuenta ciertos tickets (por ejemplo, los antiguos billetes magnéticos o en papel no se cuentan). Además, el tranvía puede estar sujeto a fallos de no validación (por olvido o falta de un billete) o fallos en el equipo de los validadores.

Con estos datos, valoramos más las tendencias a largo plazo que las cifras presentadas.

La cifra anunciada en la reunión pública y en la web se basa en los recuentos manuales realizados a lo largo de toda la línea; esta fuente es mucho más fiable y recoge la asistencia real en un día determinado. En los próximos meses, si los recuentos automáticos se califican, la asistencia podrá monitorizarse dinámicamente.

Como en todos los proyectos de Île-de-France Mobilités, las previsiones de pasajeros T10 se realizan con el modelo ANTONIN. Este último tiene en cuenta los diversos factores que influyen en la movilidad, en particular los cambios en la oferta de transporte y la dinámica territorial proporcionada por el Instituto de la Región de París.

Las previsiones de asistencia se alimentan de todos los datos mencionados anteriormente. Para el Q10, los recuentos y la encuesta realizada en abril de 2025 sirven como referencia, permitiendo verificar la capacidad del modelo para reproducir el existente, un paso esencial antes de cualquier trabajo de predicción. Cabe señalar que la asistencia observada en estos recuentos está en línea con las previsiones de asistencia en la hora punta de la mañana presentadas a la investigación pública de la fase 1 del T10. El uso diario de la línea es mayor de lo esperado.