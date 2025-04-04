¿Cuál es el estado de la consulta?

Desde febrero de 2023, el proyecto de ampliación del tranvía T10 está sujeto a consulta pública. Primero, durante una consulta preliminar bajo el amparo de la Comisión Nacional de Debate Público, al final de la cual Île-de-France Mobilités decidió continuar el proyecto según un escenario de túnel. Luego una fase de consulta continua, siempre seguida por un aval designado por la Comisión Nacional de Debate Público, que actualmente se mantiene hasta la investigación pública prevista para 2026.

La primera fase de la consulta continua, entre noviembre de 2023 y la primavera de 2024, permitió establecer un inventario compartido, en particular durante un ciclo de talleres por sector realizados con la gente de Clamart. Al finalizar esta primera fase, Île-de-France Mobilités pudo contar con la opinión de los habitantes, usuarios y asociaciones del territorio para enriquecer la fase de estudio que comenzó en la primavera de 2024. En febrero de 2025 comenzó la segunda fase de la consulta continua, con un nuevo ciclo de talleres por sector, organizados para presentar el progreso de los estudios en relación con los resultados del análisis comparativo de los diferentes escenarios para la instalación e inserción de las estructuras.