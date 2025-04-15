¿Cómo se pensó la conexión con la línea N y la futura línea 15 del metro?

Se están realizando estudios sobre la gestión de los flujos de transferencia esperados entre la T10, la línea 15 y la línea N en la estación de Clamart. Se están manteniendo conversaciones con la Société des Grands Projets para estudiar la viabilidad de una conexión subterránea entre la estación T10 y la estación de la línea 15 (que a su vez está conectada a los andenes de la línea N) y con la SNCF para caracterizar mejor la interfaz entre el proyecto de ampliación de la T10 y las vías del tren cercanas.