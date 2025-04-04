¿Cuál es el coste del proyecto y cómo se financia?

El coste de extender el tranvía T10 hacia un túnel se estima en 730 millones de euros, incluyendo 110 millones para terreno y 30 millones para material rodante. En esta fase de los estudios, se calcula una estimación en la fase de viabilidad de más o menos 20%, que tendrá que ser refinada y que puede evolucionar según las decisiones de desarrollo que se tomen en el contexto de estudios posteriores.