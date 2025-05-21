¿Habrá alguna molestia (ruido, vibraciones, deterioro de las casas) durante los trabajos en la máquina tuneladora y la construcción de las estructuras?

La excavación de un túnel requiere medidas rigurosas para minimizar el impacto en el medio ambiente y en los residentes locales. Los riesgos geotécnicos y las molestias asociadas requieren un enfoque metódico y medidas adecuadas.

En general, Île-de-France Mobilités es muy atenta a la integración de estos aspectos desde las primeras fases de diseño del proyecto, como parte del enfoque "ERC" (evitando, reduciendo o compensando los impactos del proyecto en el medio ambiente y la salud humana).

Île-de-France Mobilités puede basarse en los numerosos comentarios recientes de proyectos de túneles. La ruta del túnel está diseñada para evitar las canteras subterráneas tanto como sea posible, reduciendo así el riesgo de inestabilidad y la necesidad de tratamientos específicos del suelo. Además, se presta especial atención a las interfaces con estructuras existentes, incluidos los aparcamientos subterráneos y los cimientos de edificios. También se realizarán estudios acústicos y de vibraciones basándose en el escenario seleccionado para especificar los impactos del proyecto y definir las medidas adecuadas. En cada fase del proyecto se realizan investigaciones geotécnicas en profundidad. Los edificios en las proximidades de la ruta se clasificarán según su sensibilidad a las vibraciones: para cada nivel de sensibilidad, se definirá un umbral máximo de vibración a respetar y los métodos de construcción del túnel se definirán de manera que cumplan con estos umbrales. Se proporcionan inventarios previos y posteriores para comprobar que no hay desorden en los edificios, y este tipo de sitio se supervisa de cerca durante todo su desarrollo.

Para limitar las molestias en la obra, se están considerando varias medidas, entre ellas:

• Identificación previa de áreas sensibles y la vulnerabilidad del edificio en las proximidades de la ruta y las estructuras (casas, edificios cercanos al lugar) para adaptar las técnicas constructivas.

• Mantener un grosor suficiente sobre el túnel para garantizar la estabilidad de los edificios y limitar el impacto de las vibraciones.

• Adaptación de las técnicas constructivas según la naturaleza del terreno y los edificios en la superficie.

• Realizar estudios específicos para evaluar y anticipar los impactos del lugar (ruido y vibraciones) de la mejor manera posible

• Medidas para reducir los efectos del lugar de construcción (por ejemplo, instalación de almohadillas antivibratorias para absorber los golpes).

• Implementación de procedimientos sumarios preventivos antes del inicio de los trabajos.