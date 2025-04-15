¿Cómo completaría la extensión del tranvía T10 la red local de transporte público?

El proyecto del tranvía T10 y su ampliación deberían permitir garantizar un servicio de transporte estructurado en todo su territorio. Al proporcionar una conexión con la futura línea 15 del metro, permitiría a los habitantes del sur de los Hauts-de-Seine acceder más fácilmente a empleos en el oeste de París, en particular en La Défense y Boulogne-Billancourt, y más generalmente a toda la red de transporte metropolitana. La ampliación del tranvía T10 también tendría el efecto de ampliar la red local de transporte público al ofrecer una alternativa al tranvía T6 y al RER B para residentes o empleados que deseen unirse a la línea 15 o París. Finalmente, la puesta en marcha de la ampliación del tranvía T10 ofrecería la oportunidad de reestructurar la red de autobuses de la región, eliminando líneas redundantes, optimizando las conexiones con el tranvía y redistribuyendo la oferta de autobuses para promover una alimentación eficiente hacia las nuevas estaciones.