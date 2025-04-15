AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart
¿Por qué no instalar las estructuras auxiliares en el espacio público en lugar de considerar expropiaciones?
En esta fase de los estudios, la ubicación de las estructuras y las emergencias no está escrita en piedra. Se especificarán en el resto de los estudios, antes de la investigación pública. En la medida de lo posible, y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas, Île-de-France Mobilités favorece ubicaciones con menor impacto en terrenos privados.