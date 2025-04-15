¿Cuáles son los siguientes pasos en la consulta?

A la luz de los resultados de los talleres de consulta, el siguiente paso es arbitrar con los socios del proyecto, en particular con las autoridades locales, las opciones a explorar en mayor profundidad en la continuación de los estudios, con el fin de converger gradualmente hacia el escenario que se presentará a la investigación pública.

Las conclusiones de estos arbitrajes, así como la síntesis de los análisis sobre las soluciones alternativas mencionadas por algunos participantes en consultas previas, serán objeto de una presentación al público. El objetivo es poder proceder con esta restitución en la primera mitad de 2025.