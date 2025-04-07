¿Cuál es el proceso de estudio y cómo conduce a que el proyecto sea llevado a la investigación pública?

Los estudios en curso, conocidos como "estudios preliminares", se organizan en dos fases:

La primera fase tiene como objetivo realizar un análisis comparativo multicriterio de las opciones estudiadas (entrada al túnel, ubicación de las estaciones, configuración de la terminal, etc.), a la luz de los estudios técnicos y las observaciones expresadas en el contexto de la consulta sobre el proyecto. Este análisis se presentó en los talleres de consulta de febrero/marzo de 2025, sector por sector.

La segunda fase tiene como objetivo profundizar técnicamente la inserción y el diseño de las estructuras para las opciones preferenciales, con el fin de converger hacia un escenario de extensión única que se presentará a la investigación pública. La elección de las opciones seleccionadas para su estudio al final de la primera fase será objeto de arbitraje con las comunidades asociadas del proyecto, que se presentará al público en el verano de 2025.

Todo el proceso, desde los estudios hasta la investigación pública, va acompañado de una consulta continua bajo el amparo de un garante de la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP).

Para más detalles sobre el método y la gobernanza, puedes consultar la hoja educativa "El proceso de estudio de un proyecto de infraestructura".