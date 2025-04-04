¿Cómo se identifican las necesidades de terreno para llevar a cabo la operación?

En esta fase muy temprana de los estudios, las rutas se definen de manera que ofrezcan un buen servicio al territorio y tengan en cuenta las limitaciones del subsuelo y la ocupación del espacio superficial (casas, bosque, etc.). Se llevó a cabo un primer ejercicio para definir las necesidades del terreno necesarias para la finalización de la obra, según las opciones para la ubicación de las estructuras y las posibles técnicas constructivas.

La posibilidad de reducir estas necesidades de suelo se estudiará en el resto de los estudios.