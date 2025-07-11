¿Cuál es la asistencia estimada del T10 ampliado?

Según las previsiones de pasajeros realizadas en la fase preliminar de consulta, la ampliación de la T10 duplicaría el número de pasajeros en la línea para el momento del proyecto. Así, la extensión sería utilizada diariamente por 53.000 pasajeros diarios (83.000 pasajeros en toda la línea desde Croix-de-Berny hasta la estación de Clamart). Las previsiones para el uso del T10 ampliado se actualizarán en la continuación de los estudios, antes de la investigación pública. Estas previsiones se integrarán en el balance socioeconómico que permitirá equilibrar los costes y beneficios del proyecto. Esta última será evaluada por la Secretaría General de Inversiones (SGPI), que emitirá un dictamen consultivo y, a continuación, el informe se hará público en la investigación pública.

Durante esta encuesta, los residentes locales y todos los que deseen hacerlo podrán expresar públicamente su opinión sobre el proyecto.