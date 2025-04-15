¿Habrá alguna molestia (ruido, vibraciones) durante la operación del tranvía y la línea 15, especialmente en propiedades cercanas a estas dos líneas?

En general, Île-de-France Mobilités es muy atenta a la integración de estos aspectos desde las primeras fases de diseño del proyecto, como parte del enfoque "ERC" (evitando, reduciendo o compensando los impactos del proyecto en el medio ambiente y la salud humana). En particular, el proyecto deberá cumplir con normativas específicas de ruido para el diseño de emergencias durante la fase de operación. La percepción de las vibraciones depende en particular de la profundidad del túnel y de las características de las viviendas situadas a la derecha del recorrido. El túnel T10 previsto en esta fase sería profundo (raíles situados al menos 20 m de profundidad respecto al terreno natural en el sector terminal), lo que limita severamente las interfaces con los edificios en superficie. Se realizarán estudios acústicos y de vibraciones en función del escenario seleccionado para especificar los impactos del proyecto y definir las medidas adecuadas. También se tendrán en cuenta las vibraciones del túnel de la línea 15, si se observan.