¿Cómo se eligen las posibles ubicaciones de las estaciones?

En general, la ubicación de las estructuras se busca de manera que ofrezca un buen servicio al territorio, teniendo en cuenta las limitaciones del subsuelo y la ocupación del espacio superficial, con el objetivo de limitar el volumen de adquisiciones de tierras cuando sea posible.

Por ello, las ubicaciones para la estación de la Mayoría se propusieron de manera que evitaran un impacto en los edificios privados circundantes.

El volumen y la ubicación total de las adquisiciones de tierras se especificarán en la continuación de los estudios, en función del escenario que se presentará a la investigación pública.