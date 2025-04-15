¿Es posible comenzar el descenso del tranvía hacia la entrada del túnel desde el puente RD906 aprovechando el paso bajo la tolva para limitar las molestias?

Se analizó y comparó la ubicación de la entrada del túnel en el sector de Béclère con otras opciones. Los resultados de este análisis comparativo se presentaron en el taller de consulta del 12 de febrero de 2025 dedicado a este sector (apoyo e informe disponibles).

Una de las principales dificultades de esta opción es que requiere la reanudación de la infraestructura existente de la T10 a más de 500 metros y el cierre de las estaciones de Béclère y Jardin Parisien durante la duración de las obras, con una interrupción prolongada de la conexión entre la T10 y la T6. Además, parte de las obras (construcción subterránea de la estación Jardin Parisien) permanecerían en las inmediaciones de las casas del distrito Jardin Parisien y del bosque.