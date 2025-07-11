¿Por qué proponer dos estaciones intermedias en la extensión del T10 y cuáles son los beneficios esperados?

Île-de-France Mobilités quiere facilitar el acceso a la futura línea 15 del metro para el sur del departamento de Hauts-de-Seine, abrir el centro de Clamart (a unos 1,5 kilómetros de la estación de Clamart) y maximizar el número de viviendas y empleos atendidos por el tranvía en Clamart. Así, la construcción de una segunda estación intermedia en la extensión serviría aproximadamente entre un 10 y un 15% más de viviendas y empleos en el área de influencia del proyecto (véase el análisis presentado en el taller de consulta de primavera de 2025 sobre el sector "downtown", cuyo apoyo y informe están disponibles en la página web). El objetivo es facilitar el acceso a la estación para la gente de Clamart, ofreciendo una conexión optimizada con la línea 15 y la línea N, pero también en sentido contrario a las instalaciones y la zona de empleo al sur de Clamart (hospital de Béclere, distrito de Novéos, Ivil Parc a través del tranvía T6, etc.). Las estaciones también son un activo para el servicio de las instalaciones y tiendas locales, y más generalmente para la atractividad de los sectores atendidos a largo plazo. Por estas razones, Île-de-France Mobilités desea proponer dos estaciones intermedias en la ruta de la extensión.