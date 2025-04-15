¿Cuál sería el tamaño y la ubicación de la estación trasera?

La longitud de una estación trasera depende del recorrido y del principio de funcionamiento de la línea (número de trenes a almacenar). La longitud mínima es de unos 100 m, es decir, la longitud de un tranvía almacenado y los cambios y cruces necesarios para girar los trenes. Técnicamente no hay una longitud máxima. Sin embargo, el propietario del proyecto presta atención al uso de una línea adicional de túnel, que supondría un coste ecológico y financiero superior al inicialmente previsto.

La ubicación de la estación trasera depende de la configuración elegida. En el caso de una configuración de la T10 perpendicular a la estación L15, no es posible construir una estación trasera bajo el Boulevard des Frères Vigouroux (y por tanto no es posible instalar allí el pozo de evacuación) porque las estructuras estarían en conflicto con el túnel de la línea 15. El pozo de evacuación se ubicaría entonces en parcelas situadas en la rue des Garrements. En el caso de una configuración de la T10 paralela a la estación L15, la estación trasera y su pozo de evacuación estarían situados bajo la plaza de la estación, cerca del bloque residencial recién entregado.