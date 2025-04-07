¿Dónde estaría situada la estructura auxiliar necesaria entre las estaciones "Centre" y "Gare"?

En esta fase de los estudios, la superficie necesaria para la construcción de una estructura auxiliar se estima en aproximadamente 1500 m², idealmente en una sola pieza a la derecha de la estructura y, en su defecto, con un derecho de paso de obras remotas. La ubicación y características de la estructura auxiliar se especificarán en el resto de los estudios, una vez que la ubicación de las estaciones haya sido estabilizada y la ruta haya sido definida con precisión.