¿Cómo se elegirá la ubicación de la estructura auxiliar entre el centro de la ciudad y la estación?

Para un túnel de un solo tubo, la normativa exige acceso de emergencia al túnel cada máximo 800 m, a través de una estación o una estructura auxiliar. En el caso presente, la ubicación de la estructura auxiliar implica haber definido previamente la ubicación de la estación situada en la ciudad contraria y la configuración del terminal en la estación. Una vez estabilizados estos elementos, es posible definir una ruta precisa y proponer emplazamientos para la instalación de la estructura auxiliar. Por tanto, la ubicación de este último se especificará en el resto de los estudios.

Cabe señalar que la estructura auxiliar puede desplazarse ligeramente respecto a la ruta y conectar con el túnel del tranvía mediante un túnel de conexión, teniendo cuidado de limitar el tiempo adicional de acceso para los servicios de emergencia.