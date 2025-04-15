¿Cuáles son los términos y condiciones para la construcción del túnel?

El método de construcción elegido para excavar el túnel es la máquina de perforación de túneles.

Para que una máquina tuneladora comience a excavar, debe tener un grosor de tierra por encima al menos igual a su diámetro, es decir, unos diez metros en el caso de un monotubo (túnel que acomoda ambas direcciones del tráfico de tranvía). Es necesario hacer una zanja abierta y luego cubierta para permitir el descenso gradual del tranvía. La longitud precisa de la zanja depende de la pendiente del terreno natural y del umbral máximo permitido para la operación del tranvía: es de unos 300 m. El pozo de entrada de la máquina tuneladora se realiza al final del tallado y cubierta, una vez alcanzada la profundidad adecuada. La máquina tuneladora continúa su descenso hasta alcanzar la profundidad media del túnel en la ruta, que es de unos 20 metros. Estos elementos se especificarán en el resto de los estudios una vez que la ruta haya sido estabilizada. El perfil longitudinal que permite visualizar la profundidad del túnel en relación con el terreno natural a lo largo de toda la ruta se compartirá en este periodo temporal.