¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto de ampliación del tranvía T10?

La ampliación del tranvía T10 ampliaría el servicio de la línea existente, que actualmente conecta Antony con Clamart. Al ofrecer una conexión con la línea N y la futura línea 15 del metro, la adición de este enlace conectaría eficazmente la ciudad de Clamart y el sur del departamento de Hauts-de-Seine con la red metropolitana, completando así una oferta de transporte público considerada insuficiente para las necesidades del territorio.

De hecho, las líneas de autobús actuales que dan servicio a la estación, en particular la línea 189, ofrecen un buen servicio al territorio pero sufren dificultades de tráfico en su recorrido. Esto conduce a tiempos de viaje más largos y hace que los tiempos de paso sean menos fiables. Además, los autobuses ya están muy concurridos en hora punta. En la antesala del proyecto, la atractividad de la estación de Clamart se verá considerablemente aumentada debido a la puesta en servicio de la línea 15 del metro y al refuerzo del servicio a la línea N (de 4 a 8 trenes por hora en las horas punta a corto plazo, y luego 12 trenes por hora o más a largo plazo). Al mismo tiempo, las necesidades de desplazamiento deberían seguir desarrollándose con la llegada de nuevos habitantes y empleos a la zona. El tranvía es una solución de alto rendimiento que ofrecería mejores condiciones de viaje a los pasajeros.

El proyecto de ampliación del tranvía T10 cumple así tres objetivos principales: