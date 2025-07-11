¿Cuál será la profundidad prevista para la estación en la zona del antiguo "Marionnaud" y cuál es el perímetro previsto para su construcción?

En esta fase de los estudios, se planea que la estación esté a una profundidad de unos 25 metros, aunque este punto tendrá que aclararse más adelante. Las encuestas realizadas en este sector permitirán perfeccionar nuestro conocimiento del subsuelo y contribuirán al futuro de los estudios.

Si se elige la opción de un túnel de doble cámara, el principio previsto es insertar uno de los dos tubos bajo la carretera (Avenida Víctor Hugo) y el segundo bajo las parcelas privadas (que se especificarán en el resto de los estudios).

El alcance del trabajo se refinará en la continuación de los estudios para la investigación pública. El diseño de la estación y la organización de las obras se diseñarán con el objetivo de reducir el impacto sobre el terreno tanto como sea posible. Además del terreno necesario para la construcción de la estructura en el lado impar de la Avenida Víctor Hugo, podrían ser necesarias adquisiciones adicionales de terrenos en las inmediaciones para liberar espacio suficiente para las obras. En aras de la transparencia, Île-de-France Mobilités quiso informar por carta a los propietarios potencialmente afectados por esta estación, sin necesidad de confirmar las adquisiciones de terrenos en esta fase.

Como recordatorio, la zona de trabajo incluye la zona de la futura estructura pero también las funcionalidades necesarias para el lugar (alojamiento para el personal, almacenamiento de equipos, tráfico de máquinas, etc.).