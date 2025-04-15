AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart
¿Por qué no se mantuvo el escenario de la superficie al final de la consulta preliminar?
Actualizado el
La consulta preliminar confirmó que el escenario en superficie no parecía sostenible, especialmente en vista de su impacto en el terreno y los edificios a lo largo de la ruta en Clamart (véase la respuesta del propietario del proyecto al informe de consulta en la página web del proyecto). Por ello, Île-de-France Mobilités ha decidido no retenerla, pero se ha comprometido a examinar y evaluar las alternativas propuestas por los participantes en la consulta preliminar. Se organizará una restitución al público de los análisis sobre estas alternativas en la primera mitad de 2025.