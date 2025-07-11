¿Por qué una estación en la zona del antiguo "Marionnaud"?

Desde la consulta preliminar de 2023, se han estudiado varias opciones de instalación, teniendo en cuenta los comentarios de la consulta y las limitaciones técnicas. En particular, algunos participantes en las reuniones de consulta sugirieron la ubicación de la estación en la zona del antiguo "Marionnaud". El análisis multicriterio de las diferentes opciones se presentó al público en la primavera de 2025 como parte del taller de consulta sobre el sector "downtown" (el material de presentación y las actas están disponibles en la página web). Se descartó la opción de instalarse cerca del parque Maison Blanche, más cerca de la zona comercial principal, porque se consideraba demasiado impactante para el terreno construido. Las otras opciones fueron descartadas por incompatibilidad técnica o limitaciones demasiado fuertes para la finalización del trabajo.

La ubicación en la zona del antiguo "Marionnaud" presenta varias ventajas:

Se encuentra en la ruta natural del proyecto, a medio camino entre el ayuntamiento y la estación, a unos 800 m de estos dos postes, lo que permite equilibrar el servicio de la extensión T10 y maximizar el número de habitantes y empleos que se benefician del tranvía;

Las parcelas en cuestión están relativamente poco pobladas en comparación con los sectores más al sur de la ruta, y parcialmente sin construir con la presencia de un huerto. Esto permite prever una reducción del impacto del proyecto en el entorno construido, de acuerdo con los objetivos de Île-de-France Mobilités.

La ubicación de las estaciones, así como todas las estructuras necesarias para la operación de la línea, se detallarán en las próximas fases de los estudios de diseño (se reexaminarán las necesidades de terreno y financieras).