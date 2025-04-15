¿Cuál es la ruta y la duración del escenario previsto?

Al final de la consulta preliminar, celebrada del 27 de febrero al 24 de abril de 2023, Île-de-France Mobilités decidió continuar los estudios según un escenario de ampliación de túnel. Según este escenario básico, que aún está sujeto a cambios y que se aclarará a medida que avancen los estudios y la consulta en curso, el tranvía comenzaría su descenso al nivel de la estación Jardin Parisien hasta la entrada del túnel situado en el sector y continuaría bajo el bosque de Meudon y el centro de la ciudad de Clamart. Este escenario incluiría la creación de 3 nuevas estaciones, para un recorrido adicional de 3,1 km y 5 minutos de viaje desde Jardin Parisien hasta la estación Clamart:

Ayuntamiento de Clamart

Centro de Clamart

Estación de Clamart

Para permitir un acceso más rápido a los servicios de emergencia al túnel, también sería necesario instalar 2 estructuras auxiliares en la ruta:

Bois de Clamart (sector de boleras / campo deportivo)

Sector Lazare Carnot.

Para minimizar los riesgos geotécnicos, la ruta evitaría las canteras subterráneas tanto como fuera posible. También se prestaría especial atención a las interfaces con los otros elementos presentes en el sótano (aparcamientos subterráneos, cimientos de edificios, etc.).