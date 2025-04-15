¿Cómo desplazarse entre los sectores del ayuntamiento de Clamart y Béclère durante los trabajos de vertedero? Esto dependerá de la ubicación y configuración del vertedero, como se indica en los materiales de presentación (disponibles aquí). Para todas las configuraciones, se espera una reducción en el número de carriles de tráfico en la Avenida Claude Trébignaud durante las obras. Como qué:

Para la instalación en el sector Jardin Parisien, solo se mantendrá un carril en cada dirección de tráfico, ya que el recinto movilizaría dos carriles para limitar el impacto en el bosque.

Para la instalación en el sector de Béclere, se debe desviar una dirección del tráfico hacia los carriles adyacentes (por ejemplo, la rue Andras Beck) y se esperarían el cierre de carriles bici.

Se realizarán estudios adicionales una vez que el escenario de extensión se haya estabilizado, para definir mejor el impacto en el tráfico y las medidas para reducir las molestias asociadas.