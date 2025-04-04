¿Habrá expropiaciones de las profundidades?

Puede ser necesario adquirir las profundidades dependiendo de la ruta que se elija, tan pronto como se desvíe de las carreteras en superficie.

Por ejemplo, la llegada de la T10 en paralelo con el túnel de billetes de la línea 15 del metro requeriría una flexión de la ruta aguas arriba y el paso bajo parcelas privadas, por lo tanto la adquisición de profundidades.

Île-de-France Mobilités favorecerán, en la medida de lo posible, la adquisición amistosa de las profundidades (y, en general, de las tierras necesarias para el proyecto), en lugar del uso de expropiaciones.